Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм
    Арт. Х1316101
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм

      Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уровень Энкор 8332 применяется для проведения измерительных работ, а также для выявления погрешности поверхности. Используется в строительных или ремонтных работах. Алюминиевый корпус окрашен и отличается ударопрочностью и долговечностью. Корпус оснащен заглушками. Ампулы предназначены для точных измерений.

        Преимущества

        • Отверстие для подвешивания уровня
        • Ампулы
        • Заглушки по бокам
        • Износостойкость