Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм

Уровень Энкор 8332 применяется для проведения измерительных работ, а также для выявления погрешности поверхности. Используется в строительных или ремонтных работах. Алюминиевый корпус окрашен и отличается ударопрочностью и долговечностью. Корпус оснащен заглушками. Ампулы предназначены для точных измерений.

Преимущества