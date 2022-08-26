Строительный уровень Энкор УС-4-3 8332, 800 мм
Арт. Х1316101
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
Уровень Энкор 8332 применяется для проведения измерительных работ, а также для выявления погрешности поверхности. Используется в строительных или ремонтных работах. Алюминиевый корпус окрашен и отличается ударопрочностью и долговечностью. Корпус оснащен заглушками. Ампулы предназначены для точных измерений.
Преимущества
- Отверстие для подвешивания уровня
- Ампулы
- Заглушки по бокам
- Износостойкость