Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
Арт. Х1316200141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Строительный уровень Stanley Classicl 80 см STHT1-43104 имеет эргономичную форму корпуса, что обеспечивает прочность всей конструкции. Данный инструмент служит для быстрого определения отклонения поверхностей по горизонтали и вертикали. На корпусе уровня расположены две капсулы, показывающие выравнивание под углом 90 и 180 градусов. Точность данного прибора 0.5 мм/м.
Преимущества
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (2 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 800 мм