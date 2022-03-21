Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104

Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (2 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 800 мм

Строительный уровень Stanley Classicl 80 см STHT1-43104 имеет эргономичную форму корпуса, что обеспечивает прочность всей конструкции. Данный инструмент служит для быстрого определения отклонения поверхностей по горизонтали и вертикали. На корпусе уровня расположены две капсулы, показывающие выравнивание под углом 90 и 180 градусов. Точность данного прибора 0.5 мм/м.