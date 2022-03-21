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Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
5.0
2
1 440 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
    Арт. Х1316200141
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104

      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43104

      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный уровень Stanley Classicl 80 см STHT1-43104 имеет эргономичную форму корпуса, что обеспечивает прочность всей конструкции. Данный инструмент служит для быстрого определения отклонения поверхностей по горизонтали и вертикали. На корпусе уровня расположены две капсулы, показывающие выравнивание под углом 90 и 180 градусов. Точность данного прибора 0.5 мм/м.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (2 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 800 мм