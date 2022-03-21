Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
5.0
2
1 100 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
    Арт. Х131620045
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
    Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
    Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
      Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
      Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
      Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919

      Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919

      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131620045
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      360 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Toolberg 3302013, 300 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      400 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302013, 300 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 16353 200 36, 3.5x55 мм, 200 шт.
      330 ₽
      5.0
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 16353 200 36, 3.5x55 мм, 200 шт.
      Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2964 200 40, 4.2x32 мм, 200 шт.
      225 ₽
      5.0
      Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2964 200 40, 4.2x32 мм, 200 шт.
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Бур по бетону Практика Профи 033-604 SDS-plus, 6х100/160 мм
      95 ₽
      Бур по бетону Практика Профи 033-604 SDS-plus, 6х100/160 мм
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-808, X-Tип, SDS-plus, 8х100/160 мм
      135 ₽
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-808, X-Tип, SDS-plus, 8х100/160 мм
      Угловая шлифмашина Зубр Мастер УШМ-125-1100 ТМ3
      3 830 ₽
      4.3
      Угловая шлифмашина Зубр Мастер УШМ-125-1100 ТМ3
      • Персональная скидка
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      260 ₽
      5.0
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      Набор HCS коронок по дереву Практика Мастер 773-279
      999 ₽
      1 070 ₽
      Набор HCS коронок по дереву Практика Мастер 773-279
      • -71 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень 40 см Stanley I BEAM180 1-42-919 представляет собой небольшой ручной инструмент с двумя пузырьковыми колбами, которые позволят легко и быстро выявить отклонения поверхностей при выполнении монтажных или отделочных работ. Изделие имеет облегченный алюминиевый корпус с прочным двутавровым профилем. По краям уровня располагаются специальные накладки для защиты инструмента от деформаций и сохранения точности капсул при случайных падениях.

        Преимущества

        • Накладки на торцах поглощают энергию удара при падениях
        • Долгий срок эксплуатации
        • Надежность
        • Удобное использование
        • 2 колбы
        • Длина 40 см
        • Погрешность 1,5 мм/1 м
        • Центральная капсула с обзором сверху
        • Стойкость к износу