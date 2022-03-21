Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919

Преимущества

Накладки на торцах поглощают энергию удара при падениях

Долгий срок эксплуатации

Надежность

Удобное использование

2 колбы

Длина 40 см

Погрешность 1,5 мм/1 м

Центральная капсула с обзором сверху

Стойкость к износу

Уровень 40 см Stanley I BEAM180 1-42-919 представляет собой небольшой ручной инструмент с двумя пузырьковыми колбами, которые позволят легко и быстро выявить отклонения поверхностей при выполнении монтажных или отделочных работ. Изделие имеет облегченный алюминиевый корпус с прочным двутавровым профилем. По краям уровня располагаются специальные накладки для защиты инструмента от деформаций и сохранения точности капсул при случайных падениях.