Строительный уровень Stanley I Beam 180 1-42-919
Арт. Х131620045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Уровень 40 см Stanley I BEAM180 1-42-919 представляет собой небольшой ручной инструмент с двумя пузырьковыми колбами, которые позволят легко и быстро выявить отклонения поверхностей при выполнении монтажных или отделочных работ. Изделие имеет облегченный алюминиевый корпус с прочным двутавровым профилем. По краям уровня располагаются специальные накладки для защиты инструмента от деформаций и сохранения точности капсул при случайных падениях.
Преимущества
- Накладки на торцах поглощают энергию удара при падениях
- Долгий срок эксплуатации
- Надежность
- Удобное использование
- 2 колбы
- Длина 40 см
- Погрешность 1,5 мм/1 м
- Центральная капсула с обзором сверху
- Стойкость к износу