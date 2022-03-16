Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
Арт. Х131620050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень 180 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-572 предназначается для выполнения измерительных работ на обширных поверхностях. Инструмент применяется в профессиональной сфере на строительных площадках. Уровень оснащен тремя пузырьковыми колбами наивысшей точности. Изделие прослужит долгий срок, так как выполнено из прочного материала - алюминия, имеет коробчатое сечение профиля и защищено резиновыми заглушками с обоих концов.
Преимущества
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Долговечность
- Большая длина
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения
- Наличие сквозных ручек из двухкомпонентного материала
- 3 капсулы: 1 горизонтальная и 2 вертикальных
- На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
- Пожизненная гарантия точности
- Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Капсулы с улучшенным обзором
- Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность