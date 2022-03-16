Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм

Преимущества

Погрешность +/- 0,5 мм/м

Долговечность

Большая длина

Алюминиевый корпус коробчатого сечения

Наличие сквозных ручек из двухкомпонентного материала

3 капсулы: 1 горизонтальная и 2 вертикальных

На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе

Пожизненная гарантия точности

Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера

Две фрезерованные рабочие поверхности

Капсулы с улучшенным обзором

Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность

Уровень 180 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-572 предназначается для выполнения измерительных работ на обширных поверхностях. Инструмент применяется в профессиональной сфере на строительных площадках. Уровень оснащен тремя пузырьковыми колбами наивысшей точности. Изделие прослужит долгий срок, так как выполнено из прочного материала - алюминия, имеет коробчатое сечение профиля и защищено резиновыми заглушками с обоих концов.