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Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Арт. Х131620050
    5.0
    1
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
    Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм
      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм

      Строительный уровень Stanley Fatmax Level 1-43-572, 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620050
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 180 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-572 предназначается для выполнения измерительных работ на обширных поверхностях. Инструмент применяется в профессиональной сфере на строительных площадках. Уровень оснащен тремя пузырьковыми колбами наивысшей точности. Изделие прослужит долгий срок, так как выполнено из прочного материала - алюминия, имеет коробчатое сечение профиля и защищено резиновыми заглушками с обоих концов.

        Преимущества

        • Погрешность +/- 0,5 мм/м
        • Долговечность
        • Большая длина
        • Алюминиевый корпус коробчатого сечения
        • Наличие сквозных ручек из двухкомпонентного материала
        • 3 капсулы: 1 горизонтальная и 2 вертикальных
        • На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
        • Пожизненная гарантия точности
        • Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
        • Две фрезерованные рабочие поверхности
        • Капсулы с улучшенным обзором
        • Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность