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Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43106
4.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43106
    Арт. Х1316200142
    4.0
    2
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43106

      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200142
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень Stanley Classicl 120 см STHT1-43106 служит для выявления отклонений обрабатываемых поверхностей. Инструмент имеет эргономичный корпус, оснащенный ударопоглощающими заглушками. Уровень оснащен тремя ампулами для точного и удобного считывания показаний.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (3 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 1200 мм