Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43106

Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (3 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1200 мм

Строительный уровень Stanley Classicl 120 см STHT1-43106 служит для выявления отклонений обрабатываемых поверхностей. Инструмент имеет эргономичный корпус, оснащенный ударопоглощающими заглушками. Уровень оснащен тремя ампулами для точного и удобного считывания показаний.