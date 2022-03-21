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Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
    Арт. Х1316200143
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см

      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень Stanley Classicl 150 см STHT1-43107 имеет длину 1.5 метра, для замера больших поверхностей. На корпусе расположены три капсулы, с помощью которых можно определить наличие отклонений по вертикали и горизонтали. Ударопрочный корпус обладает улучшенными эргономичными характеристиками, для продолжительного срока службы.

        Преимущества

        • Увеличенная блочная центральная капсула строительного уровня Stanley Classic 150 см STHT1-43107 для легкого считывания показаний
        • Предусмотрены мягкие торцевые ударопоглощающие заглушки на корпусе
        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (3 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования