Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см

Строительный уровень Stanley Classicl 150 см STHT1-43107 имеет длину 1.5 метра, для замера больших поверхностей. На корпусе расположены три капсулы, с помощью которых можно определить наличие отклонений по вертикали и горизонтали. Ударопрочный корпус обладает улучшенными эргономичными характеристиками, для продолжительного срока службы.

Преимущества