Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43107, 150 см
Арт. Х1316200143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный уровень Stanley Classicl 150 см STHT1-43107 имеет длину 1.5 метра, для замера больших поверхностей. На корпусе расположены три капсулы, с помощью которых можно определить наличие отклонений по вертикали и горизонтали. Ударопрочный корпус обладает улучшенными эргономичными характеристиками, для продолжительного срока службы.
Преимущества
- Увеличенная блочная центральная капсула строительного уровня Stanley Classic 150 см STHT1-43107 для легкого считывания показаний
- Предусмотрены мягкие торцевые ударопоглощающие заглушки на корпусе
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (3 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования