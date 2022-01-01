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Валик сменный Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
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Ролики для малярного валика
    Валик сменный Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
    Арт. mir-instrumenta_37575
    Валик сменный Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид

      Валик сменный Matrix НЕЙЛОН PRO LINE, 180 мм., ворс 9 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_37575

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		9
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Особенности:

        • Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях.
        • Ворс 9 мм обеспечивает хорошую растекаемость и аккуратное прокрашивание.
        • Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость.