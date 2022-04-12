Ванночка для краски Toolberg 0601320, 25x32 см

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ванночка для краски T4P 0601320 применяется для набора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика, а также удаления излишков краски во время его прокатки по рифленой плоскости.Изготовлена из высококачественной пластмассы, стойкой к деформациям и растворителям.