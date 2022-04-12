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Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см
5.0
2
100 ₽
Ванночки для краски
    Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см
    Арт. Х153710864
    5.0
    2
    Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см

      Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710864
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		ванночка для краски
      Длина, мм
      		350
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ванночка для краски T4P 0601350 применяется для набора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика, а также удаления излишков краски во время его прокатки по рифленой плоскости.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлена из высококачественной пластмассы, стойкой к деформациям и растворителям.