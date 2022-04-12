Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см

Преимущества

Надежность

Изготовлена из высококачественной пластмассы, стойкой к деформациям и растворителям.

Ванночка для краски T4P 0601350 применяется для набора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика, а также удаления излишков краски во время его прокатки по рифленой плоскости.