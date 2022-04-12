Ванночка для краски Toolberg 0601350, 32x35 см
Арт. Х153710864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|ванночка для краски
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Длина, мм
|350
- Ванночка для краски T4P 0601350 применяется для набора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика, а также удаления излишков краски во время его прокатки по рифленой плоскости.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлена из высококачественной пластмассы, стойкой к деформациям и растворителям.