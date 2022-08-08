Строительный краскораспылитель Wagner W450, вес 2 кг, расход краски 0,23 л/мин

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Краскораспылитель Wagner W450
Арт. X109902016786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2
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- Краскораспылитель Wagner W 450 совместим с вододисперсионными и латексными красками вязкостью до 3400 мПа. Он предназначен для окрашивания стен во время внутренней отделки помещений. Объем расхода материала регулируется в пределах 0-230 мл/мин, что позволяет достичь качественного результата. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает продолжительный рабочий цикл.
Преимущества
- Простота в эксплуатации краскораспылителя Wagner W 450
- Рельефная накладка на рукоять для комфортной работы
- Вместительный бачок для краски
- Скорость покраски - 15 м2 за 10 минут
- Мощность распыления на выходе - 110 Вт