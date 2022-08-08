Строительный краскораспылитель Wagner W450, вес 2 кг, расход краски 0,23 л/мин

Преимущества

Простота в эксплуатации краскораспылителя Wagner W 450

Рельефная накладка на рукоять для комфортной работы

Вместительный бачок для краски

Скорость покраски - 15 м 2 за 10 минут

за 10 минут Мощность распыления на выходе - 110 Вт

Краскораспылитель Wagner W 450 совместим с вододисперсионными и латексными красками вязкостью до 3400 мПа. Он предназначен для окрашивания стен во время внутренней отделки помещений. Объем расхода материала регулируется в пределах 0-230 мл/мин, что позволяет достичь качественного результата. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает продолжительный рабочий цикл.