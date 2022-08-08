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Строительный краскораспылитель Wagner W450, вес 2 кг, расход краски 0,23 л/мин
5.0
1
13 990 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Краскораспылитель Wagner W450
Арт. X109902016786
5.0
1
Строительный краскораспылитель Wagner W450, вес 2 кг, расход краски 0,23 л/мин
  • Персональная скидка

Краскораспылитель Wagner W450

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13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X109902016786
5.0
1

Характеристики

Производитель
Wagner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Упаковка
коробка
Вес, кг
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель Wagner W 450 совместим с вододисперсионными и латексными красками вязкостью до 3400 мПа. Он предназначен для окрашивания стен во время внутренней отделки помещений. Объем расхода материала регулируется в пределах 0-230 мл/мин, что позволяет достичь качественного результата. Вместительный бачок краскораспылителя обеспечивает продолжительный рабочий цикл.

    Преимущества

    • Простота в эксплуатации краскораспылителя Wagner W 450
    • Рельефная накладка на рукоять для комфортной работы
    • Вместительный бачок для краски
    • Скорость покраски - 15 м2 за 10 минут
    • Мощность распыления на выходе - 110 Вт