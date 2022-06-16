Строительный фен Wagner Furno 300 2359348

Преимущества

Модель подходит для широкого спектра задач

Малый вес электрического термофена Wagner Furno 300 2359348 - для комфортной работы

Специальное отверстие - для подвешивания инструмента

Стабилизатор стоячего положения - для безопасности при стационарной работе

Съемный кабель - для удобства хранения

Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах

Электрический термофен Wagner Furno 300 2359348 используется для небольших проектов или легких работ как внутри помещений, так и снаружи. Он выполнен из ударопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных полимеров, что увеличивает его рабочий ресурс. Модель имеет две настройки температуры: 400 и 575 градусов.