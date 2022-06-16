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Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Арт. О00000003630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
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- Электрический термофен Wagner Furno 300 2359348 используется для небольших проектов или легких работ как внутри помещений, так и снаружи. Он выполнен из ударопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных полимеров, что увеличивает его рабочий ресурс. Модель имеет две настройки температуры: 400 и 575 градусов.
Преимущества
- Модель подходит для широкого спектра задач
- Малый вес электрического термофена Wagner Furno 300 2359348 - для комфортной работы
- Специальное отверстие - для подвешивания инструмента
- Стабилизатор стоячего положения - для безопасности при стационарной работе
- Съемный кабель - для удобства хранения
- Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах