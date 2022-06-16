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Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
5.0
1
4 299 ₽
Строительные фены
  • Персональная скидка
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Арт. О00000003630
5.0
1
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
  • Персональная скидка
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348
Строительный фен Wagner Furno 300 2359348

Строительный фен Wagner Furno 300 2359348

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4 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003630
5.0
1

Характеристики

Производитель
Wagner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Дисплей
Нет
Вес, кг
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический термофен Wagner Furno 300 2359348 используется для небольших проектов или легких работ как внутри помещений, так и снаружи. Он выполнен из ударопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных полимеров, что увеличивает его рабочий ресурс. Модель имеет две настройки температуры: 400 и 575 градусов.

    Преимущества

    • Модель подходит для широкого спектра задач
    • Малый вес электрического термофена Wagner Furno 300 2359348 - для комфортной работы
    • Специальное отверстие - для подвешивания инструмента
    • Стабилизатор стоячего положения - для безопасности при стационарной работе
    • Съемный кабель - для удобства хранения
    • Съемный теплозащитный экран позволяет работать в труднодоступных местах