Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
Арт. О00000013195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Ширина скашивания леской, см
|31
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Емкость аккумулятора, Ач
|3
- Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li – современное и производительное устройство, которое используется для удаления травы на небольших приусадебных территориях. Подходит для ухода за газоном, работы в труднодоступных местах за счет компактных размеров, мобильности и небольшого веса. Аккумулятор отвечает за достаточно длительное время автономной работы. В качестве источника питания триммера используется аккумулятор с напряжением 36 Вольт. Он входит в комплект поставки оборудования. Телескопическая штанга отличается простотой управления и мобильностью. Стильный и аккуратный дизайн, простота сборки – главные достоинства. Эргономичный наплечный ремень упрощает использование техники вне зависимости от условий.
Преимущества
- Невысокий уровень шума – установка практически не мешает посторонним в процессе работы
- Небольшой вес и компактные размеры, что позволяет обрабатывать траву в труднодоступных местах
- Аккумулятор заряжается до полного объема за один час
- Длительное время от аккумулятора позволяет работать на достаточно крупных участках
- В качестве режущего элемента используется леска