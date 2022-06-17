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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
5.0
2
10 890 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Арт. О00000013195
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11

      Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11

      10 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013195
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Ширина скашивания леской, см
      		31
      Емкость аккумулятора, Ач
      		3
      Все характеристики
      10 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li – современное и производительное устройство, которое используется для удаления травы на небольших приусадебных территориях. Подходит для ухода за газоном, работы в труднодоступных местах за счет компактных размеров, мобильности и небольшого веса. Аккумулятор отвечает за достаточно длительное время автономной работы. В качестве источника питания триммера используется аккумулятор с напряжением 36 Вольт. Он входит в комплект поставки оборудования. Телескопическая штанга отличается простотой управления и мобильностью. Стильный и аккуратный дизайн, простота сборки – главные достоинства. Эргономичный наплечный ремень упрощает использование техники вне зависимости от условий.

        Преимущества

        • Невысокий уровень шума – установка практически не мешает посторонним в процессе работы
        • Небольшой вес и компактные размеры, что позволяет обрабатывать траву в труднодоступных местах
        • Аккумулятор заряжается до полного объема за один час
        • Длительное время от аккумулятора позволяет работать на достаточно крупных участках
        • В качестве режущего элемента используется леска