Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11

Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li – современное и производительное устройство, которое используется для удаления травы на небольших приусадебных территориях. Подходит для ухода за газоном, работы в труднодоступных местах за счет компактных размеров, мобильности и небольшого веса. Аккумулятор отвечает за достаточно длительное время автономной работы. В качестве источника питания триммера используется аккумулятор с напряжением 36 Вольт. Он входит в комплект поставки оборудования. Телескопическая штанга отличается простотой управления и мобильностью. Стильный и аккуратный дизайн, простота сборки – главные достоинства. Эргономичный наплечный ремень упрощает использование техники вне зависимости от условий.

Преимущества