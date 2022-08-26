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Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
5.0
1
32 810 ₽
33 480 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
    Арт. О00000029491
    5.0
    1
    Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ

      Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ

      • -670 ₽
      32 810 ₽
      33 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029491
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      • -670 ₽
      32 810 ₽
      33 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Самовыравнивающийся трехплоскостной лазерный уровень Dewalt DW089CG-XJ подойдет для профессионального использования. Оснащен прочным прорезиненный корпусом. Это гарантирует долгий срок службы. Для своевременной замены батареек, устройство имеет индикатор заряда батареи. Лазерный уровень формирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линейные проекции

        Преимущества

        • Постоянный импульсный режим позволяет использовать прибор с детектором
        • Более яркий, лучше заметный луч
        • Поворотный регулятор положения вертикальных проекций
        • Прочная конструкция и прорезиненный корпус для долгого срока службы Dewalt DW089CG-XJ
        • Класс защиты IP54 от воды, пыли и строительного мусора
        • Интегрированный магнитный кронштейн для крепления к металлическим конструкциям
        • Резьбовое отверстие 1/4"для установки на штатив
        • Кейс для удобства транспортировки и хранения