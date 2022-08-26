Лазерный уровень DeWalt DW089CG-XJ
Арт. О00000029491
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Степень защиты
|IP 54
|
Макс. рабочая температура, °С
|45
- Самовыравнивающийся трехплоскостной лазерный уровень Dewalt DW089CG-XJ подойдет для профессионального использования. Оснащен прочным прорезиненный корпусом. Это гарантирует долгий срок службы. Для своевременной замены батареек, устройство имеет индикатор заряда батареи. Лазерный уровень формирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линейные проекции
Преимущества
- Постоянный импульсный режим позволяет использовать прибор с детектором
- Более яркий, лучше заметный луч
- Поворотный регулятор положения вертикальных проекций
- Прочная конструкция и прорезиненный корпус для долгого срока службы Dewalt DW089CG-XJ
- Класс защиты IP54 от воды, пыли и строительного мусора
- Интегрированный магнитный кронштейн для крепления к металлическим конструкциям
- Резьбовое отверстие 1/4"для установки на штатив
- Кейс для удобства транспортировки и хранения