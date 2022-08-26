Преимущества

Постоянный импульсный режим позволяет использовать прибор с детектором

Более яркий, лучше заметный луч

Поворотный регулятор положения вертикальных проекций

Прочная конструкция и прорезиненный корпус для долгого срока службы Dewalt DW089CG-XJ

Класс защиты IP54 от воды, пыли и строительного мусора

Интегрированный магнитный кронштейн для крепления к металлическим конструкциям

Резьбовое отверстие 1/4"для установки на штатив

Кейс для удобства транспортировки и хранения

Самовыравнивающийся трехплоскостной лазерный уровень Dewalt DW089CG-XJ подойдет для профессионального использования. Оснащен прочным прорезиненный корпусом. Это гарантирует долгий срок службы. Для своевременной замены батареек, устройство имеет индикатор заряда батареи. Лазерный уровень формирует 2 вертикальные и 1 горизонтальную линейные проекции