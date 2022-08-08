Дисковая пила Hitachi C 9U2

Дисковая пила Hitachi C9U2 - мощный инструмент, предназначенный для продолжительных работ с большими нагрузками. Основная область применения - точное и быстрое распиливание материалов из древесины и пластика под различными углами. Станина изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта никелем - для высокой прочности и стойкости к коррозии. Обрезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы.

Преимущества