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Дисковая пила Hitachi C 9U2
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Hitachi C 9U2
    Арт. Х145197
    5.0
    1
    Дисковая пила Hitachi C 9U2
    Дисковая пила Hitachi C 9U2
    Дисковая пила Hitachi C 9U2
      Дисковая пила Hitachi C 9U2
      Дисковая пила Hitachi C 9U2
      Дисковая пила Hitachi C 9U2

      Дисковая пила Hitachi C 9U2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145197
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Мощность, Вт
      		2000
      Вес, кг
      		6.8
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Hitachi C9U2 - мощный инструмент, предназначенный для продолжительных работ с большими нагрузками. Основная область применения - точное и быстрое распиливание материалов из древесины и пластика под различными углами. Станина изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта никелем - для высокой прочности и стойкости к коррозии. Обрезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож - для предотвращения обратного удара при заклинивании диска в заготовке
        • Двойное регулирование резки под углом
        • Обрезиненные рукоятки пилы обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы
        • Обдув зоны пропила для лучшей видимости линии реза