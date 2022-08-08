Дисковая пила Hitachi C 9U2
Арт. Х145197
Характеристики
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Производитель
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Мощность, Вт
|2000
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Вес, кг
|6.8
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Упаковка
|коробка
Дисковая пила Hitachi C9U2 - мощный инструмент, предназначенный для продолжительных работ с большими нагрузками. Основная область применения - точное и быстрое распиливание материалов из древесины и пластика под различными углами. Станина изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта никелем - для высокой прочности и стойкости к коррозии. Обрезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы.
Преимущества
- Расклинивающий нож - для предотвращения обратного удара при заклинивании диска в заготовке
- Двойное регулирование резки под углом
- Обрезиненные рукоятки пилы обеспечивают надежный хват и удержание инструмента во время работы
- Обдув зоны пропила для лучшей видимости линии реза