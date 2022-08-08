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Дисковая пила Makita 5705RK
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Makita 5705RK
    Арт. Х14595
    5.0
    1
    Дисковая пила Makita 5705RK
    Дисковая пила Makita 5705RK
    Дисковая пила Makita 5705RK
      Дисковая пила Makita 5705RK
      Дисковая пила Makita 5705RK
      Дисковая пила Makita 5705RK

      Дисковая пила Makita 5705RK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14595
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Makita 5705 RK, обладая широким рабочим потенциалом, станет отличным решением многих задач, связанных с подготовкой строительных и монтажных материалов. Работает с такими материалами, как древесина, ДСП, пластмасса, металлы и др. Профессиональное оборудование со всеми необходимыми атрибутами обладает мощностью 1400Вт. Редуктор на основе шариковых подшипников гарантирует надежность инструмента. Модель комплектуется твердосплавной пильной насадкой с износостойким алмазным напылением. Все манипуляции по настройке оборудования производятся без привлечения вспомогательного оборудования.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы
        • Легкая регулировка глубины реза
        • Низкий уровень вибрации и шума - для удобства работы
        • Высокая мощность двигателя
        • Редуктор на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента
        • Защита от случайного пуска
        • Защитный кожух диска с маятниковым механизмом
        Купить циркулярную пилу 5705 RK по цене производителя с гарантией можно в магазине «Бигам». Доставка заказанного товара осуществляется по всей России.