Дисковая пила Makita 5705RK
Арт. Х14595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|1400
- Дисковая пила Makita 5705 RK, обладая широким рабочим потенциалом, станет отличным решением многих задач, связанных с подготовкой строительных и монтажных материалов. Работает с такими материалами, как древесина, ДСП, пластмасса, металлы и др. Профессиональное оборудование со всеми необходимыми атрибутами обладает мощностью 1400Вт. Редуктор на основе шариковых подшипников гарантирует надежность инструмента. Модель комплектуется твердосплавной пильной насадкой с износостойким алмазным напылением. Все манипуляции по настройке оборудования производятся без привлечения вспомогательного оборудования.
Преимущества
- Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы
- Легкая регулировка глубины реза
- Низкий уровень вибрации и шума - для удобства работы
- Высокая мощность двигателя
- Редуктор на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента
- Защита от случайного пуска
- Защитный кожух диска с маятниковым механизмом