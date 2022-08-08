Дисковая пила Makita 5705RK

Преимущества

Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы

Легкая регулировка глубины реза

Низкий уровень вибрации и шума - для удобства работы

Высокая мощность двигателя

Редуктор на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента

Защита от случайного пуска

Защитный кожух диска с маятниковым механизмом

Дисковая пила Makita 5705 RK, обладая широким рабочим потенциалом, станет отличным решением многих задач, связанных с подготовкой строительных и монтажных материалов. Работает с такими материалами, как древесина, ДСП, пластмасса, металлы и др. Профессиональное оборудование со всеми необходимыми атрибутами обладает мощностью 1400Вт. Редуктор на основе шариковых подшипников гарантирует надежность инструмента. Модель комплектуется твердосплавной пильной насадкой с износостойким алмазным напылением. Все манипуляции по настройке оборудования производятся без привлечения вспомогательного оборудования.Купить циркулярную пилу 5705 RK по цене производителя с гарантией можно в магазине «Бигам». Доставка заказанного товара осуществляется по всей России.