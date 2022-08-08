Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини

Циркулярная мини пила Sturm CS5045MS имеет плавный пуск и защиту от перегрева двигатель, что повышает её рабочий ресурс. Малый вес и прорезиненная рукоятка делают рабочий процесс более комфортным. 4 диска и кожух для резки труб в комплекте позволяют сразу приступать к работе. Данная модель поставляется в кейсе.

Преимущества