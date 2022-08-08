Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
Арт. X1048041202104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина кабеля, м
|2
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Мощность, Вт
|450
Циркулярная мини пила Sturm CS5045MS имеет плавный пуск и защиту от перегрева двигатель, что повышает её рабочий ресурс. Малый вес и прорезиненная рукоятка делают рабочий процесс более комфортным. 4 диска и кожух для резки труб в комплекте позволяют сразу приступать к работе. Данная модель поставляется в кейсе.
Преимущества
- Малый вес (1.84 кг) - для неутомительной работы
- Защита от перегрева - для долгого срока службы
- Плавный пуск
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Богатая комплектация
- Возможно подключение к пылесосу
- Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки