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Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Арт. X1048041202104
    5.0
    1
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
    Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини
      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини

      Дисковая пила Sturm CS 5045MS мини

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202104
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина кабеля, м
      		2
      Мощность, Вт
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная мини пила Sturm CS5045MS имеет плавный пуск и защиту от перегрева двигатель, что повышает её рабочий ресурс. Малый вес и прорезиненная рукоятка делают рабочий процесс более комфортным. 4 диска и кожух для резки труб в комплекте позволяют сразу приступать к работе. Данная модель поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Малый вес (1.84 кг) - для неутомительной работы
        • Защита от перегрева - для долгого срока службы
        • Плавный пуск
        • Блокировка шпинделя  для быстрой замены диска
        • Богатая комплектация
        • Возможно подключение к пылесосу
        • Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки