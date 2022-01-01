Преимущества

Электронный балометр для измерения объемного расхода, температуры и относительной влажности на крупных вихревых диффузорах

Исключительно легкий вес (менее 2,9 кг)

Точное измерение даже на вихревых диффузорах благодаря встроенному выпрямителю потока

Быстрая установка, удобное управление и создание отчетов на месте замера с помощью мобильного приложения

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Электронный балометр testo 420 - легкий, точный и удобный в использовании измерительный прибор для прямого измерения объёмного расхода воздуха на крупных приточных и вытяжных вентиляционных решетках. При весе менее 2,9 кг, testo 420 является самой легкой воронкой для измерения объемного расхода воздуха на рынке. Благодаря максимальной точности прибор задает новые стандарты измерения. Встроенный выпрямитель потока позволяет существенно снизить погрешность, обычно возникающую, при измерениях на вихревых диффузорах. Съемная конструкция измерительного прибора позволяет проводить измерения в воздуховодах с помощью трубки Пито (трубка Пито доступна в качестве дополнительной принадлежности). Таким образом, можно быстро и точно провести отладку систем вентиляции и кондиционирования, например, в промышленных и офисных зданиях, а также в чистых помещениях. При регулировке объемного расхода воздуха на крупных приточных и вытяжных вентиляционных решетках в системах ОВКВ с помощью электронного балометра testo 420 пользователи могут соблюдать нормы гигиены и требования к качеству воздуха в помещении с минимальными усилиями и максимальной эффективностью. Помимо небольшого веса и встроенного выпрямителя потока прибор оснащён эргономичными ручками и поворотным дисплеем с большим углом наклона. Для удобства считывания данных измерений, дисплей может быть наклонен или снят. Отверстия для каркасных стержней в форме воронки обеспечивают быструю сборку конструкции, а чехол на колёсах, входящий в комплект поставки, – лёгкую транспортировку. Интегрированный модуль Bluetooth и Специальное приложение позволяет подключать мобильные устройства (такие как смартфон или планшет) и использовать их в качестве второго экрана и для дистанционного управления прибором, что особенно удобно при измерениях на высоте с использованием штатива.