Прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении Testo 440

Преимущества

Точность и надёжность измерений в воздуховодах и на вентиляционных решётках

Широкий выбор подключаемых зондов: зонд с обогреваемой струной и зонд-крыльчатка ( 16 мм) для измерений в воздуховодах; зонд-крыльчатка 100 мм для измерений на вентиляционных решётках

Быстрый расчёт объёмного расхода: просто введите в прибор размер и форму поперечного сечения воздуховода и просматривайте данные объёмного расхода в реальном времени

Вы оцените, насколько просто проводить измерения в больших воздуховодах. Благодаря телескопическому удлинителю для универсальной рукоятки вы можете увеличить длину зонда с обогреваемой струной или зонда крыльчатки ( 16 мм) до 2 м.

Проводите измерения на потолочных вентиляционных решётках без использования лестницы: соедините зонд-крыльчатку ( 100 мм) с телескопической рукояткой и угловым кронштейном 90° (оба заказываются отдельно)

Используйте зонды-крыльчатки ( 100 мм) в сочетании с воронками testovent и выпрямителями потока для измерения поступающего / отведённого воздуха на тарельчатых клапанах, вентиляционных решетках и вихревых диффузорах

Bluetooth-интерфейс: используйте беспроводные зонды скорости воздуха, которые помогут максимально облегчить вашу работу. Для старта или окончания измерений вам просто нужно нажать кнопку на рукоятке

Для размещения прибора на металлических поверхностях (например, поверхности воздуховода) используйте практичные магнитные крепления

Используйте прибор testo 440 в сочетании с высококачественными зондами для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении (зонды заказываются отдельно). Одновременно можно подключить до 3 зондов: Bluetooth-зонд, проводной зонд и температурный зонд с разъемом термопары типа K. Автоматическое определение зонда и четко структурированные измерительные меню облегчат вашу повседневную работу. Все необходимые измерения с одним многофункциональным прибором testo 440Проводите измерения быстро и просто: прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха автоматически определяет подключённый зонд, избавляя от необходимости настраивать параметры зонда вручную. Чётко структурированные меню для измерения объёмного расхода в воздуховодах/на вентиляционных решётках, измерений с воронкой, измерений степени турбулентности, определения мощности нагрева/охлаждения, выявления плесени, а также долгосрочных измерений обеспечат вас необходимым функционалом для выполнения повседневной работы. Беспроводной и компактный: больше возможностей, меньше оборудования Универсальная рукоятка может быть подключена к любому зонду-наконечнику, позволяя вам решать любую измерительную задачу, что уменьшает габариты и вес вашего измерительного комплекта. Bluetooth-рукоятка делает вашу работу значительно проще: беспроводное соединение позволят передавать данные на расстояние до 20 метров. В случае если использование Bluetooth невозможно вы всегда можете воспользоваться проводной рукояткой. Практичное управление измеренийВнутренняя память прибора рассчитана на 7500 протоколов измерений, которые могут быть считаны с дисплея или экспортированы для дальнейшего анализа по USB- порту на ваш ПК. Данные сохраняются в формате CSV, который открывается, например, программой Excel. Благодаря BLUETOOTH/IRDA-принтеру (заказывается отдельно), вы также можете распечатать результаты непосредственно на объекте измерения. Концепция интеллектуальной калибровки для максимальной точностиВы можете положиться на точность измерений с цифровыми зондами. Чтобы подготовить прибор к измерению, вам достаточно откалибровать только зонд-наконечник и заменить его на универсальной рукоятке. Сам прибор в это время может продолжать использоваться с другими зондами.