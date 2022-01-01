Прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении Testo 440
Арт. geototal_869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-20
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Макс. рабочая температура, °C
|50
- Используйте прибор testo 440 в сочетании с высококачественными зондами для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении (зонды заказываются отдельно). Одновременно можно подключить до 3 зондов: Bluetooth-зонд, проводной зонд и температурный зонд с разъемом термопары типа K. Автоматическое определение зонда и четко структурированные измерительные меню облегчат вашу повседневную работу. Все необходимые измерения с одним многофункциональным прибором testo 440Проводите измерения быстро и просто: прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха автоматически определяет подключённый зонд, избавляя от необходимости настраивать параметры зонда вручную. Чётко структурированные меню для измерения объёмного расхода в воздуховодах/на вентиляционных решётках, измерений с воронкой, измерений степени турбулентности, определения мощности нагрева/охлаждения, выявления плесени, а также долгосрочных измерений обеспечат вас необходимым функционалом для выполнения повседневной работы. Беспроводной и компактный: больше возможностей, меньше оборудования Универсальная рукоятка может быть подключена к любому зонду-наконечнику, позволяя вам решать любую измерительную задачу, что уменьшает габариты и вес вашего измерительного комплекта. Bluetooth-рукоятка делает вашу работу значительно проще: беспроводное соединение позволят передавать данные на расстояние до 20 метров. В случае если использование Bluetooth невозможно вы всегда можете воспользоваться проводной рукояткой. Практичное управление измеренийВнутренняя память прибора рассчитана на 7500 протоколов измерений, которые могут быть считаны с дисплея или экспортированы для дальнейшего анализа по USB- порту на ваш ПК. Данные сохраняются в формате CSV, который открывается, например, программой Excel. Благодаря BLUETOOTH/IRDA-принтеру (заказывается отдельно), вы также можете распечатать результаты непосредственно на объекте измерения. Концепция интеллектуальной калибровки для максимальной точностиВы можете положиться на точность измерений с цифровыми зондами. Чтобы подготовить прибор к измерению, вам достаточно откалибровать только зонд-наконечник и заменить его на универсальной рукоятке. Сам прибор в это время может продолжать использоваться с другими зондами.
Преимущества
- Точность и надёжность измерений в воздуховодах и на вентиляционных решётках
- Широкий выбор подключаемых зондов: зонд с обогреваемой струной и зонд-крыльчатка ( 16 мм) для измерений в воздуховодах; зонд-крыльчатка 100 мм для измерений на вентиляционных решётках
- Быстрый расчёт объёмного расхода: просто введите в прибор размер и форму поперечного сечения воздуховода и просматривайте данные объёмного расхода в реальном времени
- Вы оцените, насколько просто проводить измерения в больших воздуховодах. Благодаря телескопическому удлинителю для универсальной рукоятки вы можете увеличить длину зонда с обогреваемой струной или зонда крыльчатки ( 16 мм) до 2 м.
- Проводите измерения на потолочных вентиляционных решётках без использования лестницы: соедините зонд-крыльчатку ( 100 мм) с телескопической рукояткой и угловым кронштейном 90° (оба заказываются отдельно)
- Используйте зонды-крыльчатки ( 100 мм) в сочетании с воронками testovent и выпрямителями потока для измерения поступающего / отведённого воздуха на тарельчатых клапанах, вентиляционных решетках и вихревых диффузорах
- Bluetooth-интерфейс: используйте беспроводные зонды скорости воздуха, которые помогут максимально облегчить вашу работу. Для старта или окончания измерений вам просто нужно нажать кнопку на рукоятке
- Для размещения прибора на металлических поверхностях (например, поверхности воздуховода) используйте практичные магнитные крепления