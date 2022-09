Газоанализатор Testo 315-3

Преимущества

Параллельное измерение CO/CO2

Соответствие Европейскому стандарту EN 50543

Сверхнадежный сенсор (проведены специальные тесты на устойчивость к вибрации и падениям)

Звуковая + оптическая сигнализация при превышении предельных значений

Беспроводная передача данных по каналу ИК и Bluetooth (опция)

Возможность печати с помощью ИК-принтера

Функции Min / Max / Hold

Функция авто-выключения

Сравнительные измерения (текущее значение измерения принимается за эталонное)

testo 315-3 без Bluetooth - Анализатор CO/CO2 в окружающей среде. Новый прибор для параллельного измерения оксида углерода CO и диоксида углерода CO2 в окружающем воздухе. В ходе процессов сгорания происходит непрерывное изменение состава окружающего воздуха. Определенные концентрации CO и CO2 представляют опасность для человека. В целях мониторинга этих параметров необходимо проводить замеры в различных зонах. С помощью testo 315-3 специалисты по установке и сервисному обслуживанию систем отопления могут проводить более качественный мониторинг газового отопительного оборудования, установленного в жилых домах, офисных зданиях или промышленных предприятиях. Созданный по последним разработкам, прибор testo 315-3 оснащен высокоточным электрохимическим сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO2. Благодаря прочной конструкции, а также опциональному чехлу TopSafe, прибор надежно защищен от внешнего воздействия. В процессе проведения измерений прибор оповестит Вас о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов. Благодаря интерфейсам IrDA или Bluetooth (опция) Вы можете передавать полученные данные в анализатор дымовых газов testo 330 или выводить их на печать. Ваших заказчиков приятно удивит возможность документирования результатов измерений непосредственно на объекте. Функция автоматического отключения прибора и литиево-полимерный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивают продолжительное время работы и позволяют избежать лишних расходов энергии.