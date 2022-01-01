Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газоанализатор Testo 315-3
Найти аналог
Газоанализаторы
    Газоанализатор Testo 315-3
    Арт. geototal_397
    Газоанализатор Testo 315-3
    Газоанализатор Testo 315-3
      Газоанализатор Testo 315-3
      Газоанализатор Testo 315-3

      Газоанализатор Testo 315-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_397

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		0
      Макс. рабочая температура, °C
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • testo 315-3 без Bluetooth - Анализатор CO/CO2 в окружающей среде. Новый прибор для параллельного измерения оксида углерода CO и диоксида углерода CO2 в окружающем воздухе. В ходе процессов сгорания происходит непрерывное изменение состава окружающего воздуха. Определенные концентрации CO и CO2 представляют опасность для человека. В целях мониторинга этих параметров необходимо проводить замеры в различных зонах. С помощью testo 315-3 специалисты по установке и сервисному обслуживанию систем отопления могут проводить более качественный мониторинг газового отопительного оборудования, установленного в жилых домах, офисных зданиях или промышленных предприятиях. Созданный по последним разработкам, прибор testo 315-3 оснащен высокоточным электрохимическим сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO2. Благодаря прочной конструкции, а также опциональному чехлу TopSafe, прибор надежно защищен от внешнего воздействия. В процессе проведения измерений прибор оповестит Вас о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов. Благодаря интерфейсам IrDA или Bluetooth (опция) Вы можете передавать полученные данные в анализатор дымовых газов testo 330 или выводить их на печать. Ваших заказчиков приятно удивит возможность документирования результатов измерений непосредственно на объекте. Функция автоматического отключения прибора и литиево-полимерный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивают продолжительное время работы и позволяют избежать лишних расходов энергии.

        Преимущества

        • Параллельное измерение CO/CO2
        • Соответствие Европейскому стандарту EN 50543
        • Сверхнадежный сенсор (проведены специальные тесты на устойчивость к вибрации и падениям)
        • Звуковая + оптическая сигнализация при превышении предельных значений
        • Беспроводная передача данных по каналу ИК и Bluetooth (опция)
        • Возможность печати с помощью ИК-принтера
        • Функции Min / Max / Hold
        • Функция авто-выключения
        • Сравнительные измерения (текущее значение измерения принимается за эталонное)