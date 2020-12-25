Трубная струбцина Энкор 20068 (3/4")

Струбцина 3/4 дюйма (трубная) Энкор 20068 используется для сжатия деревянных заготово. Стальная направляющая (труба) диаметром 26.8 мм выдерживает значительное давление. Наличие трапециевидной резьбы увеличивает срок службы изделия при регулярных предельных нагрузках. Т-образный винт уменьшает усилие при вращении. Ширина зажима ограничивается длиной заготовки.