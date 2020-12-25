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Трубная струбцина Энкор 20068 (3/4")
5.0
2
Найти аналог
Струбцины
    Трубная струбцина Энкор 20068 (3/4")
    Арт. Ю00000021931
    5.0
    2
    Трубная струбцина Энкор 20068 (3/4")

      Трубная струбцина Энкор 20068 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000021931
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Струбцина 3/4 дюйма (трубная) Энкор 20068 используется для сжатия деревянных заготово. Стальная направляющая (труба) диаметром 26.8 мм выдерживает значительное давление. Наличие трапециевидной резьбы увеличивает срок службы изделия при регулярных предельных нагрузках. Т-образный винт уменьшает усилие при вращении. Ширина зажима ограничивается длиной заготовки.