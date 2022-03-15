Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")

Трубная струбцина 3/4" Энкор 20079 служит для фиксации заготовок. Используя трубы на 3/4" разной длины, можно легко менять ширину захвата струбцины. Для возможности использования данного приспособления на одном конце зажимаемой трубы необходимо нарезать резьбу и навинтить неподвижную часть струбцины.

Преимущества