Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
Арт. Х131136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Габариты, мм
|180х130х60
- Трубная струбцина 3/4" Энкор 20079 служит для фиксации заготовок. Используя трубы на 3/4" разной длины, можно легко менять ширину захвата струбцины. Для возможности использования данного приспособления на одном конце зажимаемой трубы необходимо нарезать резьбу и навинтить неподвижную часть струбцины.
Преимущества
- Удобство и надежность в эксплуатации
- Длительный срок службы
- Металлические части окрашены в желтый цвет
- Прочность
- Под трубу 3/4"