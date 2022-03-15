Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
5.0
2
Найти аналог
Струбцины
    Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
    Арт. Х131136
    5.0
    2
    Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
    Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
    Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
    Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
      Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
      Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
      Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")
      Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")

      Струбцина трубная Энкор 20079 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х131136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Габариты, мм
      		180х130х60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трубная струбцина 3/4" Энкор 20079 служит для фиксации заготовок. Используя трубы на 3/4" разной длины, можно легко менять ширину захвата струбцины. Для возможности использования данного приспособления на одном конце зажимаемой трубы необходимо нарезать резьбу и навинтить неподвижную часть струбцины.

        Преимущества

        • Удобство и надежность в эксплуатации
        • Длительный срок службы
        • Металлические части окрашены в желтый цвет
        • Прочность
        • Под трубу 3/4"