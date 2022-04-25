Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
Арт. X18612896
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|570х380х305
- Электрическая газонокосилка MaxCut MCE 320 51300320 оборудована пластиковым травосборником объемом 35 л. Используется для кошения травы на газоне. Имеет электромотор и не выделяет выхлопы, которые вредны для здоровья человека. Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность. Высота среза регулируется от 25 до 55 мм. Косилка подходит для обработки небольших участков.
Преимущества
- Небольшой вес
- Отсутствие выхлопных газов
- Три высоты среза: 25, 40, 55 мм
- Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения
- Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность