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Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
    Арт. X18612896
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
    Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
      Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт
      Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт

      Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612896
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		570х380х305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка MaxCut MCE 320 51300320 оборудована пластиковым травосборником объемом 35 л. Используется для кошения травы на газоне. Имеет электромотор и не выделяет выхлопы, которые вредны для здоровья человека. Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность. Высота среза регулируется от 25 до 55 мм. Косилка подходит для обработки небольших участков.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Три высоты среза: 25, 40, 55 мм
        • Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения
        • Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность