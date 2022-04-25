Электрическая газонокосилка Maxcut MCE 320, 32 см, 1100 Вт

Преимущества

Небольшой вес

Отсутствие выхлопных газов

Три высоты среза: 25, 40, 55 мм

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность

Электрическая газонокосилка MaxCut MCE 320 51300320 оборудована пластиковым травосборником объемом 35 л. Используется для кошения травы на газоне. Имеет электромотор и не выделяет выхлопы, которые вредны для здоровья человека. Двойная изоляция обеспечивает повышенную электрическую прочность. Высота среза регулируется от 25 до 55 мм. Косилка подходит для обработки небольших участков.