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Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96
    Арт. X186129192
    5.0
    1
    Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96

      Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		вариатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка McCulloch M53-150WFP 9614102-97 имеет три режима кошения: мульчирование, боковой выброс и сбор в травосборнике. Оборудована мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton 625e, оснащенным функцией упрощенного запуска (ready start). Колеса с подшипниками обеспечивают плавность хода. Косилка оснащена приводом с одной скоростью движения 3.3 км/ч. Легко маневрирует при встрече с препятствиями

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием - долгий срок службы
        • Самоходная модель
        • Колеса на подшипниках
        • Система присутствия оператора
        • Большие задние колеса - маневренность
        • Рукоятка с резиновым покрытием - комфортный и надежный захват
        • Регулируемая по высоте рукоятка
        • Режимы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
        • Мощный бензиновый двигатель - высокая производительность
        • Регулировка высоты скашивания - 5 уровней (30-90 мм)