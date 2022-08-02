Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96
Арт. X186129192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|вариатор
- Газонокосилка McCulloch M53-150WFP 9614102-97 имеет три режима кошения: мульчирование, боковой выброс и сбор в травосборнике. Оборудована мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton 625e, оснащенным функцией упрощенного запуска (ready start). Колеса с подшипниками обеспечивают плавность хода. Косилка оснащена приводом с одной скоростью движения 3.3 км/ч. Легко маневрирует при встрече с препятствиями
Преимущества
- Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием - долгий срок службы
- Самоходная модель
- Колеса на подшипниках
- Система присутствия оператора
- Большие задние колеса - маневренность
- Рукоятка с резиновым покрытием - комфортный и надежный захват
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Режимы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
- Мощный бензиновый двигатель - высокая производительность
- Регулировка высоты скашивания - 5 уровней (30-90 мм)