Газонокосилка McCulloch M53-150AWFP 9614102-96

Преимущества

Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием - долгий срок службы

Самоходная модель

Колеса на подшипниках

Система присутствия оператора

Большие задние колеса - маневренность

Рукоятка с резиновым покрытием - комфортный и надежный захват

Регулируемая по высоте рукоятка

Режимы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс

Мощный бензиновый двигатель - высокая производительность

Регулировка высоты скашивания - 5 уровней (30-90 мм)

Газонокосилка McCulloch M53-150WFP 9614102-97 имеет три режима кошения: мульчирование, боковой выброс и сбор в травосборнике. Оборудована мощным и надежным двигателем Briggs&Stratton 625e, оснащенным функцией упрощенного запуска (ready start). Колеса с подшипниками обеспечивают плавность хода. Косилка оснащена приводом с одной скоростью движения 3.3 км/ч. Легко маневрирует при встрече с препятствиями