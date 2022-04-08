Гибкая подводка Гигант (3/4", 1000 мм, FxF)

Преимущества

Износостойкость

Выполнена из нержавеющей стали

Гибкая подводка типа Гигант - это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность. Применение гибкой подводки типа Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.