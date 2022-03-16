Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxM)

Преимущества

Подводка Гигант — это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. количество транспортируемого вещества в единицу времени.