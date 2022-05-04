Губка полировальная Matrix 75710

Губка для шлифования средней жесткости Matrix 75710, 100 х 70 х 25 мм, входит в набор из 3 губок. Каждая из губок покрыта абразивом с 4-х сторон, при этом с двух сторон имеет разную зернистость — P 60/80, P 60/100, P 80/120. Они используются для черновой и чистовой шлифовки деревянных, пластиковых, металлических, шпаклеванных поверхностей, удаления слоя краски и ржавчины. Абразивная губка пригодится для проведения строительных, ремонтных, кузовных работ, будет полезна в изготовлении мебели и в быту.

Преимущества