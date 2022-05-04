Губка полировальная Matrix 75710
Арт. Х130420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|губка
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Вес, кг
|0.063
- Губка для шлифования средней жесткости Matrix 75710, 100 х 70 х 25 мм, входит в набор из 3 губок. Каждая из губок покрыта абразивом с 4-х сторон, при этом с двух сторон имеет разную зернистость — P 60/80, P 60/100, P 80/120. Они используются для черновой и чистовой шлифовки деревянных, пластиковых, металлических, шпаклеванных поверхностей, удаления слоя краски и ржавчины. Абразивная губка пригодится для проведения строительных, ремонтных, кузовных работ, будет полезна в изготовлении мебели и в быту.
Преимущества
- Средняя жесткость — губка подходит для обработки металлических поверхностей, углов, кромок.
- Абразивный материал — твердый оксид алюминия, а значит, губка отличается износостойкостью и справляется с большим объемом работ.
- Универсальный тип — прямоугольные губки подходят для обработки поверхностей различной формы.
- Водостойкость — губка пригодна для мокрой шлифовки, а после окончания работ ее можно промывать в воде.