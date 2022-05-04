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Губка полировальная Matrix 75710
5.0
2
380 ₽
Шлифовальные губки
    Губка полировальная Matrix 75710
    Арт. Х130420
    5.0
    2
    Губка полировальная Matrix 75710

      Губка полировальная Matrix 75710

      380 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		губка
      Вес, кг
      		0.063
      Все характеристики
      380 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Губка для шлифования средней жесткости Matrix 75710, 100 х 70 х 25 мм, входит в набор из 3 губок. Каждая из губок покрыта абразивом с 4-х сторон, при этом с двух сторон имеет разную зернистость — P 60/80, P 60/100, P 80/120. Они используются для черновой и чистовой шлифовки деревянных, пластиковых, металлических, шпаклеванных поверхностей, удаления слоя краски и ржавчины. Абразивная губка пригодится для проведения строительных, ремонтных, кузовных работ, будет полезна в изготовлении мебели и в быту.

        Преимущества

        • Средняя жесткость — губка подходит для обработки металлических поверхностей, углов, кромок.
        • Абразивный материал — твердый оксид алюминия, а значит, губка отличается износостойкостью и справляется с большим объемом работ.
        • Универсальный тип — прямоугольные губки подходят для обработки поверхностей различной формы.
        • Водостойкость — губка пригодна для мокрой шлифовки, а после окончания работ ее можно промывать в воде.