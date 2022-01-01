Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)

Преимущества

Прибор используется как в профессиональной деятельности, так и в быту

Автоматическое отключение подсветки и прибора

Время точного измерения <80с

Функция удержания MAX/MIN данных

Возможность выбора единиц измерения температуры

Подключаемые устройства: датчик внешней температуры

Температура окружающей среды T1: -10°C … 50°C

Датчик внешней температуры T2: -10°C … 70°C

Точность (влажность): ±3% (диапазон 5%~95% при 25°C)

Разрешение: температура 0.1°C, влажность 0.1%

Бесконтактный измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 6 в 1 А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.