Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
Арт. geototal_618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|192х61х31
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Комнатный
|Нет
- Бесконтактный измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 6 в 1 А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.
Преимущества
- Прибор используется как в профессиональной деятельности, так и в быту
- Автоматическое отключение подсветки и прибора
- Время точного измерения <80с
- Функция удержания MAX/MIN данных
- Возможность выбора единиц измерения температуры
- Подключаемые устройства: датчик внешней температуры
- Температура окружающей среды T1: -10°C … 50°C
- Датчик внешней температуры T2: -10°C … 70°C
- Точность (влажность): ±3% (диапазон 5%~95% при 25°C)
- Разрешение: температура 0.1°C, влажность 0.1%