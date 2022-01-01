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Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
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Гигрометры
    Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
    Арт. geototal_618
    Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
    Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
    Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
      Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
      Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)
      Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)

      Измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 (6 in 1)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_618

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		192х61х31
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бесконтактный измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100 6 в 1 А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.

        Преимущества

        • Прибор используется как в профессиональной деятельности, так и в быту
        • Автоматическое отключение подсветки и прибора
        • Время точного измерения <80с
        • Функция удержания MAX/MIN данных
        • Возможность выбора единиц измерения температуры
        • Подключаемые устройства: датчик внешней температуры
        • Температура окружающей среды T1: -10°C … 50°C
        • Датчик внешней температуры T2: -10°C … 70°C
        • Точность (влажность): ±3% (диапазон 5%~95% при 25°C)
        • Разрешение: температура 0.1°C, влажность 0.1%