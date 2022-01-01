Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
Арт. jonnesway_6415
Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
Арт. jonnesway_6415
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|300
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Применяются для захвата и удержания предметов различной формы или в качестве трубного или разводного ключа для слабонагруженных соединений, крепежные детали которых не имеют специального профиля.