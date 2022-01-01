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Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
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Переставные клещи
    Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
    Арт. jonnesway_6415
    Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
    Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
      Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212
      Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212

      Клещи переставные с реечной регулировкой и коробчатым захватом, двухкомпонентные рукоятки, Jonnesway, 12", P28212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6415

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		300
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы