Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
Арт. Х130733077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|210
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20 представляет собой очень прочный и качественный инструмент, который может применяться для нескольких видов работ: извлечения гвоздей, захвата мелких деталей, и перекусывания проволоки. Металлические ручки имеют ПВХ покрытие, что обеспечивает более удобный и надежный захват инструмента.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Размер - 210 мм
- Надежность
- Высокая эффективность
- Износоустойчивость
- Защита от коррозии