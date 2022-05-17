Преимущества

Длительный срок службы

Размер - 210 мм

Надежность

Высокая эффективность

Износоустойчивость

Защита от коррозии

Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20 представляет собой очень прочный и качественный инструмент, который может применяться для нескольких видов работ: извлечения гвоздей, захвата мелких деталей, и перекусывания проволоки. Металлические ручки имеют ПВХ покрытие, что обеспечивает более удобный и надежный захват инструмента.