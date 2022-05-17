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Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
5.0
2
470 ₽
Переставные клещи
    Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
    Арт. Х130733077
    5.0
    2
    Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
    Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
    Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
      Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
      Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20
      Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20

      Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733077
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		210
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительные клещи с гвоздодером Stayer Мастер 2233-20 представляет собой очень прочный и качественный инструмент, который может применяться для нескольких видов работ: извлечения гвоздей, захвата мелких деталей, и перекусывания проволоки. Металлические ручки имеют ПВХ покрытие, что обеспечивает более удобный и надежный захват инструмента.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Размер - 210 мм
        • Надежность
        • Высокая эффективность
        • Износоустойчивость
        • Защита от коррозии