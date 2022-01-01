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Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
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Компрессоры
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
    Арт. rutector_100134972
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850

      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100134972

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Коаксиальный безмасляный компрессор FINI CIAO 6/1850 предназначается для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко применяется в автомастерских, в частном хозяйстве, а также в гараже. Все рабочие элементы крепятся на металлическую раму, которая придает дополнительную жесткость конструкции, а также образует две рукояти для удобства перемещения агрегата.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Эффективность в работе
        • Широкая сфера применения
        • Долгий срок службы