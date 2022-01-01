Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 6/1850
Арт. rutector_100134972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Коаксиальный безмасляный компрессор FINI CIAO 6/1850 предназначается для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко применяется в автомастерских, в частном хозяйстве, а также в гараже. Все рабочие элементы крепятся на металлическую раму, которая придает дополнительную жесткость конструкции, а также образует две рукояти для удобства перемещения агрегата.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Эффективность в работе
- Широкая сфера применения
- Долгий срок службы