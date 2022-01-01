Коаксиальный безмасляный компрессор FINI CIAO 6/1850 предназначается для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко применяется в автомастерских, в частном хозяйстве, а также в гараже. Все рабочие элементы крепятся на металлическую раму, которая придает дополнительную жесткость конструкции, а также образует две рукояти для удобства перемещения агрегата.

Преимущества