Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
    Арт. fubag_267
    Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
    Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
    Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
    Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
      Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
      Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
      Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
      Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета

      Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_267

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор пневмоинструмента WOOD MASTER KIT на базе компрессора FUBAG OL 195/6. Предназначен для проведения крепежных и других работ по дереву, а также работ, по изготовлению и ремонту мебели и деревянных строений.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Воздух без примесей
        • Долгий срок службы
        • Простое управление
        • Защита от коррозии
        • Не требует дополнительного обслуживания