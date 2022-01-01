Компрессор Fubag WOOD MASTER KIT + 4 OL 195/6 + 4 предмета
Арт. fubag_267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Набор пневмоинструмента WOOD MASTER KIT на базе компрессора FUBAG OL 195/6. Предназначен для проведения крепежных и других работ по дереву, а также работ, по изготовлению и ремонту мебели и деревянных строений.
Преимущества
- Высокая производительность
- Воздух без примесей
- Долгий срок службы
- Простое управление
- Защита от коррозии
- Не требует дополнительного обслуживания