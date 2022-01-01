Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 1 1/2" стальная рукоятка VT.214.N.08

Описание:

Преимущества:

Увеличенный рабочий ресурс;

Ремонтнопригоден;

Корпус Valtec BASE - из горячештампованной латуни CW617N;

Никелевое покрытие;

Рукоятка - из стали оцинкованной с покрытием ПХВ;

Класс по эффективному диаметру - полнопроходной;

Изделие может устанавливаться в любом монтажном положении;

Соответствие изделий требованиям безопасности.

Шаровой кран Valtec BASE обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения.