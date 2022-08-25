Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8
Арт. 77777X80160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал бачка
|прочный алюминиевый сплав
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Мин. давление, атм
|4
- Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 - это инструмент бытового класса, предназначенный для ведения окрасочных работ по металлу, коже, дереву, керамике и другим материалам. Он оснащен функциями регулировки подачи объема воздуха, расхода краски и ширины веерообразной струи, что позволяет максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Модель находит себе применение на небольших производственных объединениях и в домашних условиях.
Преимущества
- Регулирующая муфта. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла
- Удобная рукоятка. Рукоятка имеет удобную форму, края тщательно сглажены. Это обеспечивает комфортный хват и удержание без проскальзывания руки
- Простота эксплуатации. Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 оснащен весьма удобной системой крепления бачка - для его отсоединения достаточно нажать на рычаг
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации