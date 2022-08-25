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Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8
    Арт. 77777X80160
    5.0
    1
    Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8

      Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 77777X80160
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал бачка
      		прочный алюминиевый сплав
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 - это инструмент бытового класса, предназначенный для ведения окрасочных работ по металлу, коже, дереву, керамике и другим материалам. Он оснащен функциями регулировки подачи объема воздуха, расхода краски и ширины веерообразной струи, что позволяет максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Модель находит себе применение на небольших производственных объединениях и в домашних условиях.

        Преимущества

        • Регулирующая муфта. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла
        • Удобная рукоятка. Рукоятка имеет удобную форму, края тщательно сглажены. Это обеспечивает комфортный хват и удержание без проскальзывания руки
        • Простота эксплуатации. Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 оснащен весьма удобной системой крепления бачка - для его отсоединения достаточно нажать на рычаг
        • Расход воздуха - 150-250 л/мин
        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
        • На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации