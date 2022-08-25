Краскопульт GAV 2000 ECO 1.8

Преимущества

Регулирующая муфта. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла

Удобная рукоятка. Рукоятка имеет удобную форму, края тщательно сглажены. Это обеспечивает комфортный хват и удержание без проскальзывания руки

Простота эксплуатации. Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 оснащен весьма удобной системой крепления бачка - для его отсоединения достаточно нажать на рычаг

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Краскораспылитель GAV RECORD 2000 ECO 1.8 9742 - это инструмент бытового класса, предназначенный для ведения окрасочных работ по металлу, коже, дереву, керамике и другим материалам. Он оснащен функциями регулировки подачи объема воздуха, расхода краски и ширины веерообразной струи, что позволяет максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Модель находит себе применение на небольших производственных объединениях и в домашних условиях.