Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0
Арт. 80182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Мин. давление, атм
|4
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Тип
|краскопульт
- Краскораспылитель GAV с в/б 2200 2.0 бс 26546 используется при отделочных и ремонтных работах для нанесения жидких шпатлевок. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Регулировка подачи воздуха (150-250 л/мин)
- Рукоять с упором - для надежного хвата
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы GAV 2200 26546 без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса