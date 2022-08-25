Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0

Преимущества

Регулировка подачи воздуха (150-250 л/мин)

Рукоять с упором - для надежного хвата

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Возможность длительной работы GAV 2200 26546 без остановки

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Краскораспылитель GAV с в/б 2200 2.0 бс 26546 используется при отделочных и ремонтных работах для нанесения жидких шпатлевок. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.