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Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0
    Арт. 80182
    5.0
    1
    Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0

      Краскораспылитель GAV в/б 2200 2.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Мин. давление, атм
      		4
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель GAV с в/б 2200 2.0 бс 26546 используется при отделочных и ремонтных работах для нанесения жидких шпатлевок. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Регулировка подачи воздуха (150-250 л/мин)
        • Рукоять с упором - для надежного хвата
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы GAV 2200 26546 без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса