Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
Арт. X3030690
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м внутри помещений. Он оснащен ЖК-дисплеем высокой чёткости, с постоянной подсветкой. Управление происходит с помощью всего 3 кнопок. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54. При бездействии лазер автоматически отключается через 60 секунд, а сам прибор - через 2 минуты. Это позволяет экономить заряд батареи.
Преимущества
- Отличный выбор для работ внутри помещений
- Защита от пыли и влаги: IP54
- ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
- Малый вес (всего 104 г)
- Звуковая индикация
- Простое управление с помощью всего 3 кнопок
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты