Преимущества

Отличный выбор для работ внутри помещений

Защита от пыли и влаги: IP54

ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Малый вес (всего 104 г)

Звуковая индикация

Простое управление с помощью всего 3 кнопок

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты

Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м внутри помещений. Он оснащен ЖК-дисплеем высокой чёткости, с постоянной подсветкой. Управление происходит с помощью всего 3 кнопок. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54. При бездействии лазер автоматически отключается через 60 секунд, а сам прибор - через 2 минуты. Это позволяет экономить заряд батареи.