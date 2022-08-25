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Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
    Арт. X3030690
    5.0
    1
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
    Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105
      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105

      Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030690
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 20 IM0105 - компактный и удобный прибор, предназначенный для измерения расстояний от 0.15 до 20 м внутри помещений. Он оснащен ЖК-дисплеем высокой чёткости, с постоянной подсветкой. Управление происходит с помощью всего 3 кнопок. В режиме "трекинг" устройство постоянно измеряет дистанцию. Модель имеет защиту от брызг воды и пыли IP54. При бездействии лазер автоматически отключается через 60 секунд, а сам прибор - через 2 минуты. Это позволяет экономить заряд батареи.

        Преимущества

        • Отличный выбор для работ внутри помещений
        • Защита от пыли и влаги: IP54
        • ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
        • Малый вес (всего 104 г)
        • Звуковая индикация
        • Простое управление с помощью всего 3 кнопок
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Автоматическое отключение лазера через 60 секунд, а прибора - через 2 минуты