Лазерный уровень STABILA LAX 300 – это практичный, надежный и удобный в эксплуатации построитель плоскостей. Он незаменим при производстве отделочных и строительных работ. С его помощью можно быстро и аккуратно уложить кафельную плитку, смонтировать направляющие, поклеить обои и т.д.

Особенности и преимущества:

Уровень проецирует вертикальную или горизонтальную линии, лучи отвеса вверх и вниз, а также линейный крест. Прибор не требует предварительного выравнивания – он самовыравнивается буквально за несколько секунд после включения. Максимальный угол самовыравнивания – 4.5. Если необходимо провести работы под наклоном, автоматический компенсатор можно заблокировать.

Корпус поворачивается на 360, что значительно расширяет возможности использования инструмента.

Режим пульсирующих линий позволяет работать на улице с приемником. Дальность работы с ресивером достигает 250 метров, без ресивера – до 20 метров.

Корпус надежно защищен от воздействия пыли и влаги, а также от механических повреждений (ударов, падения и т.д.).

Важное преимущество данной модели: разнообразие возможностей крепления. Магнитное основание, встроенная ножка, резьба под штатив – инструмент можно зафиксировать любым удобным образом.

Комплектация: