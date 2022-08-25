Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень STABILA LAX 300
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
    Арт. geototal_857
    5.0
    1
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
    Лазерный уровень STABILA LAX 300
      Лазерный уровень STABILA LAX 300
      Лазерный уровень STABILA LAX 300
      Лазерный уровень STABILA LAX 300
      Лазерный уровень STABILA LAX 300
      Лазерный уровень STABILA LAX 300

      Лазерный уровень STABILA LAX 300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_857
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		200x190x100
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень STABILA LAX 300 – это практичный, надежный и удобный в эксплуатации построитель плоскостей. Он незаменим при производстве отделочных и строительных работ. С его помощью можно быстро и аккуратно уложить кафельную плитку, смонтировать направляющие, поклеить обои и т.д.

        Особенности и преимущества:

        • Уровень проецирует вертикальную или горизонтальную линии, лучи отвеса вверх и вниз, а также линейный крест. Прибор не требует предварительного выравнивания – он самовыравнивается буквально за несколько секунд после включения. Максимальный угол самовыравнивания – 4.5. Если необходимо провести работы под наклоном, автоматический компенсатор можно заблокировать.
        • Корпус поворачивается на 360, что значительно расширяет возможности использования инструмента.
        • Режим пульсирующих линий позволяет работать на улице с приемником. Дальность работы с ресивером достигает 250 метров, без ресивера – до 20 метров.
        • Корпус надежно защищен от воздействия пыли и влаги, а также от механических повреждений (ударов, падения и т.д.).
        • Важное преимущество данной модели: разнообразие возможностей крепления. Магнитное основание, встроенная ножка, резьба под штатив – инструмент можно зафиксировать любым удобным образом.

        Комплектация: 

        1. Лазерный нивелир.
        2. Батарейки AA 1.5 В - 3 шт. 
        3. Магнитная мишень.
        4. Сумка-чехол.
        5. Монтажная пластина.
        6. Инструкция на русском языке.