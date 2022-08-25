Лазерный уровень STABILA LAX 300
Арт. geototal_857
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|200x190x100
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень STABILA LAX 300 – это практичный, надежный и удобный в эксплуатации построитель плоскостей. Он незаменим при производстве отделочных и строительных работ. С его помощью можно быстро и аккуратно уложить кафельную плитку, смонтировать направляющие, поклеить обои и т.д.
Особенности и преимущества:
- Уровень проецирует вертикальную или горизонтальную линии, лучи отвеса вверх и вниз, а также линейный крест. Прибор не требует предварительного выравнивания – он самовыравнивается буквально за несколько секунд после включения. Максимальный угол самовыравнивания – 4.5. Если необходимо провести работы под наклоном, автоматический компенсатор можно заблокировать.
- Корпус поворачивается на 360, что значительно расширяет возможности использования инструмента.
- Режим пульсирующих линий позволяет работать на улице с приемником. Дальность работы с ресивером достигает 250 метров, без ресивера – до 20 метров.
- Корпус надежно защищен от воздействия пыли и влаги, а также от механических повреждений (ударов, падения и т.д.).
- Важное преимущество данной модели: разнообразие возможностей крепления. Магнитное основание, встроенная ножка, резьба под штатив – инструмент можно зафиксировать любым удобным образом.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Батарейки AA 1.5 В - 3 шт.
- Магнитная мишень.
- Сумка-чехол.
- Монтажная пластина.
- Инструкция на русском языке.