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Лазерный уровень STABILA LAX 400
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень STABILA LAX 400
    Арт. geototal_858
    5.0
    1
    Лазерный уровень STABILA LAX 400
    Лазерный уровень STABILA LAX 400
    Лазерный уровень STABILA LAX 400
      Лазерный уровень STABILA LAX 400
      Лазерный уровень STABILA LAX 400
      Лазерный уровень STABILA LAX 400

      Лазерный уровень STABILA LAX 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_858
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		310x310x130
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самонивелирующийся мультилинейный лазерный прибор STABILA LAX 400 обеспечивающий непрерывную горизонтальную линию на 360° (вокруг) для переноса значений высоты и две вертикальные линии, расположенные между собой под углом 90° с функцией отвеса вверх и вниз для точных разметочных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Точное выравнивание вертикальных лазерных линий при наведении на цель с помощью колесика лазерный прибор вращается над точкой отвеса, не меняя своего положения.
        • Яркие лазерные линии, видимые на расстоянии до 20 м.
        • Поворотный корпус с выдвижной ножкой (микроштативом) для регулировки по высоте при работе на U-образных металлических профилях для сухой штукатурки.
        • Импульсно-модулированные лазерные линии, позволяющие работать с линейным ресивером лазерных лучей STABILA.
        • Быстрое самонивелирование благодаря маятниковой технологии.
        • Удобное переключение между функциями благодаря однокнопочному управлению.
        • Возможность установить прибор на полу, штативе (резьба 5/8"), металлических предметах.
        • Ударопоглощающий кожух Softgrip STABILA.
        • Прочная головная часть прибора, выполненная из алюминия.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Очки. 
        3. Поисковый экран.
        4. Настенный кронштейн. 
        5. Сумка на ремень.
        6. 4 батарейки, AA 1.5 В.