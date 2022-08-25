Лазерный уровень STABILA LAX 400

Самонивелирующийся мультилинейный лазерный прибор STABILA LAX 400 обеспечивающий непрерывную горизонтальную линию на 360° (вокруг) для переноса значений высоты и две вертикальные линии, расположенные между собой под углом 90° с функцией отвеса вверх и вниз для точных разметочных работ.

Особенности и преимущества:

Точное выравнивание вертикальных лазерных линий при наведении на цель с помощью колесика лазерный прибор вращается над точкой отвеса, не меняя своего положения.

Яркие лазерные линии, видимые на расстоянии до 20 м.

Поворотный корпус с выдвижной ножкой (микроштативом) для регулировки по высоте при работе на U-образных металлических профилях для сухой штукатурки.

Импульсно-модулированные лазерные линии, позволяющие работать с линейным ресивером лазерных лучей STABILA.

Быстрое самонивелирование благодаря маятниковой технологии.

Удобное переключение между функциями благодаря однокнопочному управлению.

Возможность установить прибор на полу, штативе (резьба 5/8"), металлических предметах.

Ударопоглощающий кожух Softgrip STABILA.

Прочная головная часть прибора, выполненная из алюминия.

Комплектация: