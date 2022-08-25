Лазерный уровень STABILA LAX 400
Арт. geototal_858
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|310x310x130
|
Степень защиты
|IP 54
|
Макс. рабочая температура, °С
|50
|
Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Самонивелирующийся мультилинейный лазерный прибор STABILA LAX 400 обеспечивающий непрерывную горизонтальную линию на 360° (вокруг) для переноса значений высоты и две вертикальные линии, расположенные между собой под углом 90° с функцией отвеса вверх и вниз для точных разметочных работ.
Особенности и преимущества:
- Точное выравнивание вертикальных лазерных линий при наведении на цель с помощью колесика лазерный прибор вращается над точкой отвеса, не меняя своего положения.
- Яркие лазерные линии, видимые на расстоянии до 20 м.
- Поворотный корпус с выдвижной ножкой (микроштативом) для регулировки по высоте при работе на U-образных металлических профилях для сухой штукатурки.
- Импульсно-модулированные лазерные линии, позволяющие работать с линейным ресивером лазерных лучей STABILA.
- Быстрое самонивелирование благодаря маятниковой технологии.
- Удобное переключение между функциями благодаря однокнопочному управлению.
- Возможность установить прибор на полу, штативе (резьба 5/8"), металлических предметах.
- Ударопоглощающий кожух Softgrip STABILA.
- Прочная головная часть прибора, выполненная из алюминия.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Очки.
- Поисковый экран.
- Настенный кронштейн.
- Сумка на ремень.
- 4 батарейки, AA 1.5 В.