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Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
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Наборы отверток
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Арт. О00000032792
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
    Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1

      Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032792

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.3
      Габариты, мм
      		90х40х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1 - полностью металлическая трещотка для высокого крутящего момента для увеличения скорости до 2 х раз.

        Преимущества

        • Точные закаленные биты - надежные наконечники для лучшего зацепа в крепеже и долговечности
        • Отсек для хранения бит револьверного типа
        • Покрытие хромом максимальный уровень защиты от ржавчины