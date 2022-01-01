Преимущества

Точные закаленные биты - надежные наконечники для лучшего зацепа в крепеже и долговечности

Отсек для хранения бит револьверного типа

Покрытие хромом максимальный уровень защиты от ржавчины

Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1 - полностью металлическая трещотка для высокого крутящего момента для увеличения скорости до 2 х раз.