Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1
Арт. О00000032792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.3
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Габариты, мм
|90х40х40
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- Отвертка универсальная Milwaukee 4932471868 короткая, с трещоткой, 8 в 1 - полностью металлическая трещотка для высокого крутящего момента для увеличения скорости до 2 х раз.
Преимущества
- Точные закаленные биты - надежные наконечники для лучшего зацепа в крепеже и долговечности
- Отсек для хранения бит револьверного типа
- Покрытие хромом максимальный уровень защиты от ржавчины