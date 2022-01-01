Мотоножницы STIHL HS 81 R 75 см 42370112921к

Садовые мотоножницы Stihl HS 81 R 75 см с двусторонним режущим ножом для встречного реза. Профессиональные мотоножницы Stihl HS 81 R подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. С редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез.