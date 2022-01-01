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Мотоножницы STIHL HS 81 R 75 см 42370112921к
Найти аналог
Бензиновые кусторезы
    Мотоножницы STIHL HS 81 R 75 см 42370112921к
    Арт. X19039730
    Мотоножницы STIHL HS 81 R 75 см 42370112921к

      Мотоножницы STIHL HS 81 R 75 см 42370112921к

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039730

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Поворотная рукоятка
      		Нет
      Телескопическая рукоятка
      		Нет
      Тип питания
      		бензиновый
      Вид
      		кусторез
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовые мотоножницы Stihl HS 81 R 75 см с двусторонним режущим ножом для встречного реза. Профессиональные мотоножницы Stihl HS 81 R подходят как для вертикального, так и горизонтального реза. Небольшая масса и незначительные вибрационные нагрузки. С редуктором, позволяющим снизить скорость до 3000 ходов в минуту, и, тем самым, обеспечить более мощный рез.