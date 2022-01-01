Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s

Преимущества

Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее

Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры

Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя

Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении

Дополнительная дуговая рукоять подходит для работы в труднодоступных местах. Пригодится для кошения между кустами

За эргономичные рукоятки кусторез удобно держать в руках. Обеспечивается надёжный хват во время проводимых работ

Двусторонний нож обеспечивает ровный рез. Закалённые стальные лезвия устойчивы к образованию коррозии

Бак для бензина выполнен из полупрозрачного пластика. Удобно отслеживать уровень топлива

Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и выталкивает их наружу. Продлевается срок службы триммера

Антивибрационная система повышает удобство работы

Съёмный чехол для лезвия закрывает острые части ножа. Предотвращает травмы при транспортировке инструмента

Встроенная в корпус петля позволит подвесить инструмент на стену. Кусторез не займёт много места в гараже или кладовой

STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.