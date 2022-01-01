Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
Арт. О00000003063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ёмкость топливного бака, л
|0.22
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Объем двигателя, куб.см
|27
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- STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.
Преимущества
- Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
- Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
- Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
- Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении
- Дополнительная дуговая рукоять подходит для работы в труднодоступных местах. Пригодится для кошения между кустами
- За эргономичные рукоятки кусторез удобно держать в руках. Обеспечивается надёжный хват во время проводимых работ
- Двусторонний нож обеспечивает ровный рез. Закалённые стальные лезвия устойчивы к образованию коррозии
- Бак для бензина выполнен из полупрозрачного пластика. Удобно отслеживать уровень топлива
- Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и выталкивает их наружу. Продлевается срок службы триммера
- Антивибрационная система повышает удобство работы
- Съёмный чехол для лезвия закрывает острые части ножа. Предотвращает травмы при транспортировке инструмента
- Встроенная в корпус петля позволит подвесить инструмент на стену. Кусторез не займёт много места в гараже или кладовой