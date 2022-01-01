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Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
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Бензиновые кусторезы
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Арт. О00000003063
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
    Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s
      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s

      Мотоножницы Stihl HS 45 60см + Средство для растворения смолы 50мл. 42280112925s

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003063

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.22
      Объем двигателя, куб.см
      		27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.

        Преимущества

        • Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
        • Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
        • Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
        • Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении
        • Дополнительная дуговая рукоять подходит для работы в труднодоступных местах. Пригодится для кошения между кустами
        • За эргономичные рукоятки кусторез удобно держать в руках. Обеспечивается надёжный хват во время проводимых работ
        • Двусторонний нож обеспечивает ровный рез. Закалённые стальные лезвия устойчивы к образованию коррозии
        • Бак для бензина выполнен из полупрозрачного пластика. Удобно отслеживать уровень топлива
        • Воздушный фильтр задерживает крупные частицы грязи и выталкивает их наружу. Продлевается срок службы триммера
        • Антивибрационная система повышает удобство работы
        • Съёмный чехол для лезвия закрывает острые части ножа. Предотвращает травмы при транспортировке инструмента
        • Встроенная в корпус петля позволит подвесить инструмент на стену. Кусторез не займёт много места в гараже или кладовой