Преимущества

В комплекте JET 70411EU 12 предметов

Сборка прямоугольных деталей с четырехсторонним сжатием

Простая установка на рабочей поверхности с круглыми монтажными отверстиями

Работа на сжатие и на распор

Неподвижный упор из прочной армированной пластмассы

Резьба винта с упорным профилем

Эргономичные рукоятки с нескользящей поверхностью

Храповый механизм с язычком разблокировки

Разметка для измерения длины

Регулируемый концевой упор

Набор корпусных струбцин и принадлежностей (12 предметов, 1000мм и 610мм) JET 70411EU используется для работы в столярных мастерских для сборки конструкций на клею из деревянных деталей. Представленный комплект включает в себя четыре корпусных струбцины и вспомогательные приспособления для простой, удобной и эффективной работы.