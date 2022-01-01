Набор корпусных струбцин и принадлежностей
Арт. jet_15188
Характеристики
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
- Набор корпусных струбцин и принадлежностей (12 предметов, 1000мм и 610мм) JET 70411EU используется для работы в столярных мастерских для сборки конструкций на клею из деревянных деталей. Представленный комплект включает в себя четыре корпусных струбцины и вспомогательные приспособления для простой, удобной и эффективной работы.
Преимущества
- В комплекте JET 70411EU 12 предметов
- Сборка прямоугольных деталей с четырехсторонним сжатием
- Простая установка на рабочей поверхности с круглыми монтажными отверстиями
- Работа на сжатие и на распор
- Неподвижный упор из прочной армированной пластмассы
- Резьба винта с упорным профилем
- Эргономичные рукоятки с нескользящей поверхностью
- Храповый механизм с язычком разблокировки
- Разметка для измерения длины
- Регулируемый концевой упор