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Набор корпусных струбцин и принадлежностей
Найти аналог
Струбцины
    Набор корпусных струбцин и принадлежностей
    Арт. jet_15188
    Набор корпусных струбцин и принадлежностей
    Набор корпусных струбцин и принадлежностей
    Набор корпусных струбцин и принадлежностей
    Набор корпусных струбцин и принадлежностей
      Набор корпусных струбцин и принадлежностей
      Набор корпусных струбцин и принадлежностей
      Набор корпусных струбцин и принадлежностей
      Набор корпусных струбцин и принадлежностей

      Набор корпусных струбцин и принадлежностей

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15188

      Характеристики

      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор корпусных струбцин и принадлежностей (12 предметов, 1000мм и 610мм) JET 70411EU используется для работы в столярных мастерских для сборки конструкций на клею из деревянных деталей. Представленный комплект включает в себя четыре корпусных струбцины и вспомогательные приспособления для простой, удобной и эффективной работы.

        Преимущества

        • В комплекте JET 70411EU 12 предметов
        • Сборка прямоугольных деталей с четырехсторонним сжатием
        • Простая установка на рабочей поверхности с круглыми монтажными отверстиями
        • Работа на сжатие и на распор
        • Неподвижный упор из прочной армированной пластмассы
        • Резьба винта с упорным профилем
        • Эргономичные рукоятки с нескользящей поверхностью
        • Храповый механизм с язычком разблокировки
        • Разметка для измерения длины
        • Регулируемый концевой упор