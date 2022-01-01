Струбцина корпусная 1000 мм

Прочные и удобные в эксплуатации струбцины, оптимальные для работ, связанных со сборкой на клей конструкций из дерева. За счет наличия пластиковых корпусов не повреждают и не пачкают деревянные поверхности. Выполнены разборными, что позволяет переустановить подвижную часть и использовать струбцину на разжим. Оборудованы храповым механизмом с язычком разблокировки, что упрощает подгонку захвата под нужный размер.

Металлический несущий профиль имеет симметричные насечки для работы храпового механизма и миллиметровую разметку для измерения расстояний. Пластиковые детали из качественного стеклоармированного полимера (композита) с поверхностью стойкой к налипанию столярного клея.

Особенности: