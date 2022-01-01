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Струбцина корпусная 610 мм
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Струбцины
    Струбцина корпусная 610 мм
    Арт. jet_15189
    Струбцина корпусная 610 мм

      Струбцина корпусная 610 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15189

      Характеристики

      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		3
      Тип струбцины
      		F-образная
      Макс. ширина зажима,мм
      		610
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Прочные и удобные в эксплуатации струбцины, оптимальные для работ, связанных со сборкой на клей конструкций из дерева. За счет наличия пластиковых корпусов не повреждают и не пачкают деревянные поверхности. Выполнены разборными, что позволяет переустановить подвижную часть и использовать струбцину на разжим. Оборудованы храповым механизмом с язычком разблокировки, что упрощает подгонку захвата под нужный размер. Металлический несущий профиль имеет симметричные насечки для работы храпового механизма и миллиметровую разметку для измерения расстояний. Пластиковые детали из качественного стеклоармированного полимера (композита) с поверхностью стойкой к налипанию столярного клея.

        Особенности:

        • неподвижный упор из прочной армированной пластмассы;
        • резьба винта с упорным профилем;
        • эргономичная рукоятка с нескользящей поверхностью;
        • храповый механизм с язычком разблокировки;
        • разметка для измерения длины;
        • регулируемый концевой упор.