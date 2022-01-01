Струбцина корпусная 610 мм

Прочные и удобные в эксплуатации струбцины, оптимальные для работ, связанных со сборкой на клей конструкций из дерева. За счет наличия пластиковых корпусов не повреждают и не пачкают деревянные поверхности. Выполнены разборными, что позволяет переустановить подвижную часть и использовать струбцину на разжим. Оборудованы храповым механизмом с язычком разблокировки, что упрощает подгонку захвата под нужный размер. Металлический несущий профиль имеет симметричные насечки для работы храпового механизма и миллиметровую разметку для измерения расстояний. Пластиковые детали из качественного стеклоармированного полимера (композита) с поверхностью стойкой к налипанию столярного клея.
Особенности:
- неподвижный упор из прочной армированной пластмассы;
- резьба винта с упорным профилем;
- эргономичная рукоятка с нескользящей поверхностью;
- храповый механизм с язычком разблокировки;
- разметка для измерения длины;
- регулируемый концевой упор.