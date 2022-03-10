Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм

Преимущества

Износостойкость

Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии

Большой диаметр рукоятки позволяет приложить больший крутящий момент

Маркировка для идентификации шлица

Гладкая куполообразная форма задней части рукоятки - быстрое вращение отвертки

Отвертка под прямой шлиц CUSHION GRIP Stanley 0-64-923 используется для работ с крепежом. Лезвие длиной 75 мм изготовлено из прочной стали и покрыто хромом для износостойкости и долговечности. Форма рукоятки обеспечивает комфортное удержание инструмента.