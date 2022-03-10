Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
Арт. 77777Х1306168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка под прямой шлиц CUSHION GRIP Stanley 0-64-923 используется для работ с крепежом. Лезвие длиной 75 мм изготовлено из прочной стали и покрыто хромом для износостойкости и долговечности. Форма рукоятки обеспечивает комфортное удержание инструмента.
Преимущества
- Износостойкость
- Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии
- Большой диаметр рукоятки позволяет приложить больший крутящий момент
- Маркировка для идентификации шлица
- Гладкая куполообразная форма задней части рукоятки - быстрое вращение отвертки