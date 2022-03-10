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Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
5.0
2
190 ₽
Отвертки
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
    Арт. 77777Х1306168
    5.0
    2
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм
      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм

      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064923, 2.5x75 мм

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306168
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка под прямой шлиц CUSHION GRIP Stanley 0-64-923 используется для работ с крепежом. Лезвие длиной 75 мм изготовлено из прочной стали и покрыто хромом для износостойкости и долговечности. Форма рукоятки обеспечивает комфортное удержание инструмента.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии
        • Большой диаметр рукоятки позволяет приложить больший крутящий момент
        • Маркировка для идентификации шлица
        • Гладкая куполообразная форма задней части рукоятки - быстрое вращение отвертки