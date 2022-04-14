Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
Арт. 77777Х1306290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.09
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Габариты, мм
|260x47x37
- Диэлектрическая отвертка FATMAX 1000V 5.5 х 150 мм Stanley 0-65-413 представляет собой простое и безопасное приспособление для работы с резьбовыми соединениями с прямым шлицем под напряжением до 1000 В.
Преимущества
- Прочный стержень имеет полиамидное изоляционное покрытие, которое обеспечивает безопасность применения
- Удобная двухкомпонентная рукоять не скользит в руке
- Износостойкость
- Полиамидное изоляционное покрытие
- Отверстие для подвешивания