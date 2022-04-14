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Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
4.5
2
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Отвертки
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Арт. 77777Х1306290
    4.5
    2
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
    Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)
      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)

      Диэлектрическая отвертка Stanley FatMax 0-65-413 (прямой шлиц, 5.5x150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1306290
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.09
      Габариты, мм
      		260x47x37
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрическая отвертка FATMAX 1000V 5.5 х 150 мм Stanley 0-65-413 представляет собой простое и безопасное приспособление для работы с резьбовыми соединениями с прямым шлицем под напряжением до 1000 В.

        Преимущества

        • Прочный стержень имеет полиамидное изоляционное покрытие, которое обеспечивает безопасность применения
        • Удобная двухкомпонентная рукоять не скользит в руке
        • Износостойкость
        • Полиамидное изоляционное покрытие
        • Отверстие для подвешивания