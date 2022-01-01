Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106

Описание:

Особенности и преимущества:

Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочие профили шлиц прямой(SL) и крест (РН). SL5,SL6,PH1,PH2.

Также инструмент можно использовать в качестве держателя для бит различного профиля 1/4”DR и 5/16”DR или инструмента для затяжки винтовых хомутов.

Комплектация:

3 насадки. Отверточная рукоятка.

Отвертка Ombra ROUND GRIP 6 в 1 750106 применяется для завинчивания крепежа различного сечения рабочего профиля. Отвертка снабжена двухкомпонентной маслобензостойкой рукояткой, что предотвращает соскальзывание рук и увеличивает срок службы инструмента.