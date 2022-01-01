Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
    Арт. ombratools_2573
    Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
    Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
      Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
      Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106

      Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2573

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.178
      Габариты, мм
      		234x110x35
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Отвертка Ombra ROUND GRIP 6 в 1 750106 применяется для завинчивания крепежа различного сечения рабочего профиля. Отвертка снабжена двухкомпонентной маслобензостойкой рукояткой, что предотвращает соскальзывание рук и увеличивает срок службы инструмента.

        Особенности и преимущества:

        • Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочие профили шлиц прямой(SL) и крест (РН). SL5,SL6,PH1,PH2. 
        • Также инструмент можно использовать в качестве держателя для бит различного профиля 1/4”DR и 5/16”DR или инструмента для затяжки винтовых хомутов.

        Комплектация:

        1. 3 насадки.
        2. Отверточная рукоятка.