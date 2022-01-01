Отвертка стрежневая OMBRA ROUND GRIP 750106
Арт. ombratools_2573
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.178
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Габариты, мм
|234x110x35
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Отвертка Ombra ROUND GRIP 6 в 1 750106 применяется для завинчивания крепежа различного сечения рабочего профиля. Отвертка снабжена двухкомпонентной маслобензостойкой рукояткой, что предотвращает соскальзывание рук и увеличивает срок службы инструмента.
Особенности и преимущества:
- Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочие профили шлиц прямой(SL) и крест (РН). SL5,SL6,PH1,PH2.
- Также инструмент можно использовать в качестве держателя для бит различного профиля 1/4”DR и 5/16”DR или инструмента для затяжки винтовых хомутов.
Комплектация:
- 3 насадки.
- Отверточная рукоятка.