Нейлоновые садовые перчатки, нитриловое покрытие, мультицвет (пара)
Арт. X132804155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|строительные, хозяйственные
- Применение перчаток нейлоновых, облитых прозрачным нитрилом обеспечит высокую степень защиты при сохранении тактильной чувствительности пальцев. Данное средство защиты рук – идеальный вариант для работы в саду и огороде. Перчатки незаменимы при выполнении целого ряда работ на приусадебном участке. СЗР защитит кожу рук от загрязнения во время работы с комнатными растениями, на «балконных» высадках и т.п. Перчатки нейлоновые, 13 g., облитые прозрачным нитрилом.
Преимущества
- Садовые, цветные в ассортименте.СЗР связаны вязкой «кругового» типа (1 дюйм = 13 петель) из нити 100% нейлона
- Оригинальная расцветка
- Перчатки соответствуют стандарту EN 388, Cat 1
- Данные СЗР обладает высокими показателями механической защиты
- Комфортны при длительном ношении
- Перчатки гарантируют плотное прилегание