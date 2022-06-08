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Нейлоновые садовые перчатки, нитриловое покрытие, мультицвет (пара)
4.5
2
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Нейлоновые садовые перчатки, нитриловое покрытие, мультицвет (пара)
    Арт. X132804155
    4.5
    2
    Нейлоновые садовые перчатки, нитриловое покрытие, мультицвет (пара)

      Нейлоновые садовые перчатки, нитриловое покрытие, мультицвет (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804155
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Safety System
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Применение перчаток нейлоновых, облитых прозрачным нитрилом обеспечит высокую степень защиты при сохранении тактильной чувствительности пальцев. Данное средство защиты рук – идеальный вариант для работы в саду и огороде. Перчатки незаменимы при выполнении целого ряда работ на приусадебном участке. СЗР защитит кожу рук от загрязнения во время работы с комнатными растениями, на «балконных» высадках и т.п. Перчатки нейлоновые, 13 g., облитые прозрачным нитрилом.

        Преимущества

        • Садовые, цветные в ассортименте.СЗР связаны вязкой «кругового» типа (1 дюйм = 13 петель) из нити 100% нейлона
        • Оригинальная расцветка
        • Перчатки соответствуют стандарту EN 388, Cat 1
        • Данные СЗР обладает высокими показателями механической защиты
        • Комфортны при длительном ношении
        • Перчатки гарантируют плотное прилегание