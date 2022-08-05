Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
Арт. Х143285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000 предназначен для долбления различных материалов, таких как бетон или камень. Инструмент обладает очень низким уровнем вибрации благодаря антивибрационному механизму, виброгасящей основной рукоятке и встроенному в корпус противовесу. Имеется специальный режим Turbo Power, который преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления. Обороты регулируются шестипозиционным колесиком на корпусе инструмента. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора.
Преимущества
- Интернированный в корпус противовес и антивибрационный ударный механизм для дополнительного гашения вибрации
- Лучшая производительность в режиме долбления благодаря инновационном ударному механизму и мощному двигателю
- Специальный Turbo-режим преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления
- Уровень вибрации составляет 7 м/с2 в режиме долбления и 8 м/с2 в режиме сверления
- Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние узлы от механических повреждений