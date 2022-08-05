Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102

Преимущества

Интернированный в корпус противовес и антивибрационный ударный механизм для дополнительного гашения вибрации

Лучшая производительность в режиме долбления благодаря инновационном ударному механизму и мощному двигателю

Специальный Turbo-режим преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления

Уровень вибрации составляет 7 м/с 2 в режиме долбления и 8 м/с 2 в режиме сверления

в режиме долбления и 8 м/с в режиме сверления Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние узлы от механических повреждений

Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000 предназначен для долбления различных материалов, таких как бетон или камень. Инструмент обладает очень низким уровнем вибрации благодаря антивибрационному механизму, виброгасящей основной рукоятке и встроенному в корпус противовесу. Имеется специальный режим Turbo Power, который преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления. Обороты регулируются шестипозиционным колесиком на корпусе инструмента. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора.