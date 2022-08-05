Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж

Преимущества

Предохранительная муфта

Работает с деревом, пластиком, металлом

Низкий уровень вибраций

Электронная регулировка скорости

Улучшенная защита от пыли

Диаметр муфты патрона: 54 мм

Энергия удара: сверление с ударом - 2.8 Дж, долбление - 3.1 Дж

Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм

Блокировка вращения для легких долбежных работ

Перфоратор DeWalt D 25103KV является профессиональным инструментом, предназначенным для тяжёлых работ. Он имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащён патроном типа SDS-plus. Благодаря специальному отверстию внизу рукоятки, изделие можно хранить в подвешенном состоянии. Потребляемая мощность перфоратора составляет 780 Вт.