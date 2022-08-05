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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143823
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143823
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25103KV является профессиональным инструментом, предназначенным для тяжёлых работ. Он имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащён патроном типа SDS-plus. Благодаря специальному отверстию внизу рукоятки, изделие можно хранить в подвешенном состоянии. Потребляемая мощность перфоратора составляет 780 Вт.

        Преимущества

        • Предохранительная муфта
        • Работает с деревом, пластиком, металлом
        • Низкий уровень вибраций
        • Электронная регулировка скорости
        • Улучшенная защита от пыли
        • Диаметр муфты патрона: 54 мм
        • Энергия удара: сверление с ударом - 2.8 Дж, долбление - 3.1 Дж
        • Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм
        • Блокировка вращения для легких долбежных работ