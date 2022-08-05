Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25103KV, 780 Вт, 3 Дж
Арт. Х143823
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25103KV является профессиональным инструментом, предназначенным для тяжёлых работ. Он имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащён патроном типа SDS-plus. Благодаря специальному отверстию внизу рукоятки, изделие можно хранить в подвешенном состоянии. Потребляемая мощность перфоратора составляет 780 Вт.
Преимущества
- Предохранительная муфта
- Работает с деревом, пластиком, металлом
- Низкий уровень вибраций
- Электронная регулировка скорости
- Улучшенная защита от пыли
- Диаметр муфты патрона: 54 мм
- Энергия удара: сверление с ударом - 2.8 Дж, долбление - 3.1 Дж
- Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм
- Блокировка вращения для легких долбежных работ