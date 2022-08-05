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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Арт. Х143876
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143876
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25223 K предназначен для сверления отверстий в бетоне и камне. Перфоратор оснащен системой активного контроля вибрации (AVC) - для неутомительной работы. D-образная рукоятка обеспечивает контроль над инструментом и удобство работы. Перфоратор имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Подпружиненная задняя рукоятка способствует снижению вибрации и обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором DeWalt D 25223 K
        • Удобство работы. Перфоратор имеет кнопку блокировки удара для сверление дерева, керамики или металла
        • Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
        • Система активного контроля вибрации (AVC)
        • Блокировка вращения
        • D-образная рукоятка для большего комфорта
        • Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
        • Реверс
        • Обрезиненная задняя рукотка предотвращает соскальзывание руки
        • Усовершенствованная система уплотнений - для защиты от попадания пыли
        • Электронная регулировка числа оборотов