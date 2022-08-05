Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Подпружиненная задняя рукоятка способствует снижению вибрации и обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором DeWalt D 25223 K

Удобство работы. Перфоратор имеет кнопку блокировки удара для сверление дерева, керамики или металла

Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)

Система активного контроля вибрации (AVC)

Блокировка вращения

D-образная рукоятка для большего комфорта

Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура

Реверс

Обрезиненная задняя рукотка предотвращает соскальзывание руки

Усовершенствованная система уплотнений - для защиты от попадания пыли

Электронная регулировка числа оборотов

Перфоратор DeWalt D 25223 K предназначен для сверления отверстий в бетоне и камне. Перфоратор оснащен системой активного контроля вибрации (AVC) - для неутомительной работы. D-образная рукоятка обеспечивает контроль над инструментом и удобство работы. Перфоратор имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление.