Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25223K, 800 Вт, 3,4 Дж
Арт. Х143876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25223 K предназначен для сверления отверстий в бетоне и камне. Перфоратор оснащен системой активного контроля вибрации (AVC) - для неутомительной работы. D-образная рукоятка обеспечивает контроль над инструментом и удобство работы. Перфоратор имеет три режима работы: сверление, ударное сверление, долбление.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Подпружиненная задняя рукоятка способствует снижению вибрации и обеспечивает более комфортную и долгую работу с перфоратором DeWalt D 25223 K
- Удобство работы. Перфоратор имеет кнопку блокировки удара для сверление дерева, керамики или металла
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
- Система активного контроля вибрации (AVC)
- Блокировка вращения
- D-образная рукоятка для большего комфорта
- Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
- Реверс
- Обрезиненная задняя рукотка предотвращает соскальзывание руки
- Усовершенствованная система уплотнений - для защиты от попадания пыли
- Электронная регулировка числа оборотов